«Чувак, мне уже 40 лет»: Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолдер рассказал, что убило его карьеру

Последней крупной работой артиста стал проект «Вампирские войны» 2019 года. Изначальный результат настолько не устроил Сомерхолдера, что он выдвинул Netflix ультиматум: либо полный творческий контроль, либо он покидает шоу. Платформа уступила, однако финансирования не предоставила. Актёр самостоятельно собрал более шести миллионов долларов на пересъёмки и в итоге довёл себя до больничной койки от переутомления. Несмотря на все усилия, сериал тихо закрыли после первого же сезона.