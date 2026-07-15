Глава МАГАТЭ Гросси осудил убийство главного инженера Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил убийство главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева, который погиб в результате атаки киевского режима. Об этом говорится в заявлении пресс-службы международного агентства.
Как заявил Гросси, нанесение Киевом ударом по Запорожской атомной электростанции и ее руководству недопустимо. Подобные действия, по словам главы МАГАТЭ, также угрожают ядерной безопасности.
Ранее KP.RU сообщал, что главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев погиб в результате атаки дрона ВСУ на служебный автомобиль.
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