Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МАГАТЭ Гросси осудил убийство главного инженера Запорожской АЭС

Гросси назвал недопустимыми атаки ВСУ по Запорожской АЭС и ее руководству.

Источник: Комсомольская правда

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил убийство главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева, который погиб в результате атаки киевского режима. Об этом говорится в заявлении пресс-службы международного агентства.

Как заявил Гросси, нанесение Киевом ударом по Запорожской атомной электростанции и ее руководству недопустимо. Подобные действия, по словам главы МАГАТЭ, также угрожают ядерной безопасности.

Ранее KP.RU сообщал, что главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев погиб в результате атаки дрона ВСУ на служебный автомобиль.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше