Раскрыто влияние жары на женский организм

Жара напрямую не оказывает влияния на гормональную систему, однако влияет на менструальный цикл женщины. Об этом aif.ru рассказал профессор Михаил Корякин:
«Высокая температура — это стресс для организма, а реакция на стресс происходит через нервную и эндокринную системы. Вот основные механизмы и последствия экстремальной температуры», — сказал он.
По его словам, стресс повышает выработку надпочечниками кортизола, который сбивает овуляцию. А затем этот он может подавлять выработку гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ) в гипоталамусе главного дирижёра женского цикла.
Также специалист отметил, что из-за жары происходит обезвоживание, при котором наблюдается сужение сосудов матки, что может проявиться усилением болей. Кроме того, потеря магния и калия может обострять предменструальный синдром (ПМС). В итоге появляется раздражительность, тянущие боли внизу живота, болезненность груди, отёки и головные боли.
RT предупредил, что любая интенсивная физическая нагрузка на жаре — на открытом солнце либо в душном помещении — является одним из механизмов получения теплового удара.