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Раскрыто влияние жары на женский организм

Профессор Корякин: сильная жара усиливает симптомы ПМС и нарушает женский цикл.

Источник: Комсомольская правда

Жара напрямую не оказывает влияния на гормональную систему, однако влияет на менструальный цикл женщины. Об этом aif.ru рассказал профессор Михаил Корякин:

«Высокая температура — это стресс для организма, а реакция на стресс происходит через нервную и эндокринную системы. Вот основные механизмы и последствия экстремальной температуры», — сказал он.

По его словам, стресс повышает выработку надпочечниками кортизола, который сбивает овуляцию. А затем этот он может подавлять выработку гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ) в гипоталамусе главного дирижёра женского цикла.

Также специалист отметил, что из-за жары происходит обезвоживание, при котором наблюдается сужение сосудов матки, что может проявиться усилением болей. Кроме того, потеря магния и калия может обострять предменструальный синдром (ПМС). В итоге появляется раздражительность, тянущие боли внизу живота, болезненность груди, отёки и головные боли.

RT предупредил, что любая интенсивная физическая нагрузка на жаре — на открытом солнце либо в душном помещении — является одним из механизмов получения теплового удара.