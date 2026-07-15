Раскрыто влияние жары на женский организм

Также специалист отметил, что из-за жары происходит обезвоживание, при котором наблюдается сужение сосудов матки, что может проявиться усилением болей. Кроме того, потеря магния и калия может обострять предменструальный синдром (ПМС). В итоге появляется раздражительность, тянущие боли внизу живота, болезненность груди, отёки и головные боли.