Начался последний матч полуфинала ЧМ по футболу между Англией и Аргентиной

В ночь с 14 на 15 июля испанская команда одержала победу над сборной Франции в полуфинальном матче чемпионата мира. На 22-й минуте встречи пенальти реализовал нападающий испанской команды Микель Оярсабль, а второй гол забил Педро Порро в начале второго тайма. Матч начался с минуты молчания, посвященной памяти жертв теракта, который произошел в 2016 году в Ницце.