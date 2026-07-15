Начался последний матч полуфинала ЧМ по футболу между Англией и Аргентиной

На стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в американском штате Атланта в среду, 15 июля, начался последний матч полуфинала чемпионата мира по футболу, в рамках которого встретились сборные Англии и Аргентины.
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с американцем Исмаилом Эльфатом.
«Вечерняя Москва» рассказала о шансах команд Англии и Аргентины на победу в матче, предпочтениях букмекеров и ожиданиях других футболистов.
В ночь с 14 на 15 июля испанская команда одержала победу над сборной Франции в полуфинальном матче чемпионата мира. На 22-й минуте встречи пенальти реализовал нападающий испанской команды Микель Оярсабль, а второй гол забил Педро Порро в начале второго тайма. Матч начался с минуты молчания, посвященной памяти жертв теракта, который произошел в 2016 году в Ницце.
13 июля в Сети появилась петиция с требованием исключить сборную Аргентины из чемпионата мира по футболу. Согласно данным создателей сайта, ее уже подписали более трех миллионов человек. Авторы обращения заявили, что Международная федерация футбола и судьи якобы предвзято относятся к Лионелю Месси и аргентинской сборной.