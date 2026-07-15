Певец Post Malone станет хедлайнером церемонии закрытия чемпионата мира

Церемония закрытия начнется за полтора часа до начала финального матча, который пройдет 19 июля в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). В ней также примут участие актер Том Круз, певцы Лора Паузини, Николь Шерзингер, Робби Уильямс, блогер IShowSpeed и многие другие. Национальный гимн США исполнит Дженнифер Хадсон.