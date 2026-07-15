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Певец Post Malone станет хедлайнером церемонии закрытия чемпионата мира

В ней также примут участие актер Том Круз, певцы Лора Паузини, Николь Шерзингер, Робби Уильямс, блогер IShowSpeed.

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Американский певец Post Malone станет хедлайнером церемонии закрытия чемпионата мира по футболу. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола.

Церемония закрытия начнется за полтора часа до начала финального матча, который пройдет 19 июля в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). В ней также примут участие актер Том Круз, певцы Лора Паузини, Николь Шерзингер, Робби Уильямс, блогер IShowSpeed и многие другие. Национальный гимн США исполнит Дженнифер Хадсон.

В финале сборная Испании сыграет против победителя матча между командами Англии и Аргентины. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике.

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