В Минобороны сообщили, что ракет и «Гераней» хватит на всех

Ранее Минобороны России опубликовало видео ударов беспилотников «Герань-4 сикер» по морским целям в Одесской и Николаевской областях. По данным ведомства, расчёты дронов атаковали сухогрузы в порту Черноморск. Под удар также попали украинские корабли в Днепро-Бугском порту у населённого пункта Галицыново. На кадрах ведомства показали попадания беспилотников по целям и последующие взрывы.