Швеция добавит ежей в Красную книгу из-за уменьшения их численности

Численность ежей в Швеции за 15 лет сократилась почти вдвое из-за ухудшения условий жизни. Кроме того, правительство добавило новые виды в список охраняемых. Теперь в нём 230 видов. Стало больше насекомых, лишайников и грибов, а растений стало меньше. Но до этого случая в Швеции не добавляли в Красную книгу животных.