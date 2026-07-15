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Швеция добавит ежей в Красную книгу из-за уменьшения их численности

Численность ежей за последние 15 лет сократилась практически вдвое.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Швеции включит ежей в Красную книгу. Это первый случай, когда правительство этой страны вносит в Красную книгу какое-либо животное. Об этом сообщили на сайте канцелярии кабмина страны.

«В список новых видов включен еж, численность которого сократилась за последнее десятилетие. Многие другие насекомые-опылители, такие как осы и бабочки, также будут находиться под защитой», — говорится в сообщении от правительства Швеции.

Численность ежей в Швеции за 15 лет сократилась почти вдвое из-за ухудшения условий жизни. Кроме того, правительство добавило новые виды в список охраняемых. Теперь в нём 230 видов. Стало больше насекомых, лишайников и грибов, а растений стало меньше. Но до этого случая в Швеции не добавляли в Красную книгу животных.

Ранее KP.RU сообщил, что в лесопарках Москвы можно увидеть много животных и растений, которые являются редкими и внесены в Красную книгу.