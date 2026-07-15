Метеорологи предупреждают о продолжении дождей в Пермском крае до 17 июля

В четверг, 16 июля, в Перми, по словам метеорологов, сухой погоды ждать не стоит. В пятницу, 17 июля, в центральной части Прикамья возможен лишь небольшой дождь. На северо-западе региона осадков в последний день рабочей недели уже не предвидится. А вот на востоке Пермского края 17 июля по-прежнему ожидаются ливни.