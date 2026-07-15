Метеорологи предупреждают о продолжении дождей в Пермском крае до 17 июля

Дожди и ливни в Пермском крае продлятся до 17 июля, предупреждают специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в канале «О погоде из первых рук_Пермский край» в MAX.
В четверг, 16 июля, в Перми, по словам метеорологов, сухой погоды ждать не стоит. В пятницу, 17 июля, в центральной части Прикамья возможен лишь небольшой дождь. На северо-западе региона осадков в последний день рабочей недели уже не предвидится. А вот на востоке Пермского края 17 июля по-прежнему ожидаются ливни.
«16 июля температура воздуха в Прикамье составит +18…+23°С днем и +10…+15°С ночью. 17 июля в регионе похолодает в среднем на 1−3°С», — рассказали специалисты.
С воскресенья, 19 июля, по предварительным прогнозам, в Пермский край придёт существенное потепление. Столбик термометра может подняться до отметки +28°С. Однако без дождей с грозами, по словам метеорологов, всё же не обойдётся.
Напомним, 15 июля обильные осадки привели к резкому подъёму уровня воды на некоторых территориях Прикамья. Так, в Пермском округе зафиксированы подтопления жилых домов и приусадебных участков в посёлках Ферма, Мулянка и деревне Кондратово. В Кукуштане на улице Островского стихия разрушила дорогу.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что после мощных ливней в Пермском крае затопило село Кын в Октябрьском округе — там разлились реки. Вода разрушила дома, дороги и мосты. Кроме того, потоком унесло местную жительницу. Её поиски продолжаются до сих пор.