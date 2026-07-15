Модель Анастасия Решетова приобрела квартиру в Дубае за 55 миллионов рублей

Российская модель Анастасия Решетова купила квартиру в центре Дубая за 55 миллионов рублей. Об этом сообщает Super.ru.
Согласно источнику, апартаменты были приобретены Решетовой еще в 2023 году. Элитная жилплощадь находится в строящемся премиальном комплексе The St. Regis Residences. Его сдача запланирована на конец текущего года.
В стоимость квартиры вошли не только квадратные метры, но и огромные панорамные окна комплекса. Из них открывается вид на небоскреб Бурдж-Халифа, фонтан Дубай и здание Дубайской оперы. Также Решетовой будут доступны ландшафтный бассейн, современный фитнес-центра и СПА-комплекс, расположенные в здании.
Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.Читать дальше