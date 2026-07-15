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Глава МАГАТЭ Гросси осудил убийство главного инженера ЗАЭС Яковлева

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду, 15 июля, осудил удар Вооруженных сил Украины, в ходе которого был убит главный инженер Запорожской АЭС (ЗАЭС) Александр Яковлев.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду, 15 июля, осудил удар Вооруженных сил Украины, в ходе которого был убит главный инженер Запорожской АЭС (ЗАЭС) Александр Яковлев.

— МАГАТЭ было проинформировано РФ о том, что главный инженер ЗАЭС погиб в результате удара БПЛА вблизи станции. Рафаэль Гросси осудил данный инцидент, заявив, что он представляет собой недопустимое нападение на атомную электростанцию и ее руководство, а также создает серьезную угрозу ядерной безопасности, — сказано в посте агентства в соцсети Х.

Также Гросси снова призвал к немедленному прекращению любых атак на ядерные объекты и их персонал.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Рафаэль Гросси должен осудить убийство ВСУ Александра Яковлева.

10 июля гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев ранее сообщил, что с середины марта 2026 года ЗАЭС атаковали более 460 украинских дронов. Кроме того, станция переживала свыше 15 украинских артиллерийских ударов. Он отметил, что с середины марта в результате атак ВСУ в Энергодаре погибли шесть человек и еще 43 получили ранения.

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