Глава МАГАТЭ Гросси осудил убийство главного инженера ЗАЭС Яковлева

— МАГАТЭ было проинформировано РФ о том, что главный инженер ЗАЭС погиб в результате удара БПЛА вблизи станции. Рафаэль Гросси осудил данный инцидент, заявив, что он представляет собой недопустимое нападение на атомную электростанцию и ее руководство, а также создает серьезную угрозу ядерной безопасности, — сказано в посте агентства в соцсети Х.