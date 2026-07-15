Белоруссия увеличивает поставки цемента в Калининградскую область

В частности, в 2026 году объём поставок цемента в Калининградскую область составит 575 тысяч тонн. Из них Белорусская цементная компания планирует поставить 100 тысяч тонн, в том числе 40 тысяч тонн планируется отгрузить навалом, столько же в биг-бэгах и 20 тысяч тонн в мешках весом от 25 до 50 кг.