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Белоруссия увеличивает поставки цемента в Калининградскую область

За год прибавка составила 12,1 тыс. тонн.

Источник: Клопс.ru

Белоруссия в 2026 году поставит в Калининградскую область более 17% всего цемента, потребляемого в регионе. Об этом заявил областной министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз на заседании Российско-Белорусского совета, которое состоялось в Калининграде в среду, 15 июля.

«Беларусь остается для Калининградской области одним из ключевых поставщиков цемента, щебня, металлоконструкций, кабельной продукции, стекла, лесоматериалов и отделочных материалов», — подчеркнул он.

В частности, в 2026 году объём поставок цемента в Калининградскую область составит 575 тысяч тонн. Из них Белорусская цементная компания планирует поставить 100 тысяч тонн, в том числе 40 тысяч тонн планируется отгрузить навалом, столько же в биг-бэгах и 20 тысяч тонн в мешках весом от 25 до 50 кг.

По данным министерства строительства и ЖКХ области, в 2025 году общее потребление цемента в области составило 563 тысячи тонн. Из Белоруссии было доставлено 87,9 тысячи тонн или 15,6%.

Россия наращивает импорт белорусского цемента.

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