Лерчек прошла последний, девятый курс химиотерапии

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой врачи диагностировали рак желудка четвертой стадии, прошла последний, девятый курс химиотерапии. Об этом в среду, 15 июля, сообщил отец ее четвертого ребенка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини.
— У Леры прошла девятая, последняя химия, — написал он в мессенджере МАКС.
Сквиччиарини уточнил, что на этом лечение не закончится: блогерше предстоит продолжить таргетную терапию, которую нужно проходить каждые две недели. Сроки такого лечения пока не определены — его будут продолжать до тех пор, пока оно остается эффективным.
10 июля Лерчек сообщила в своем блоге, что после восьмого курса химиотерапии ее самочувствие заметно ухудшилось. По ее словам, всего за несколько дней она сильно похудела и испытывает сильные боли. После завершения последнего курса лечения Чекалина собирается заняться восстановлением крови и микрофлоры.
Недавно стало известно, что Лерчек запустила собственный бренд женской одежды. Кроме того, она представила первую коллекцию нижнего белья, стринги из которой предлагаются по цене 1590 рублей.