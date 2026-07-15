В России начнут проводить исследования по оценке здоровья долгожителей

Правительство разработало план мероприятий по реализации «Стратегии развития здравоохранения в России до 2030 года». Одна из ее целей — это сохранение здоровья населения за счет профилактических мероприятий, внедрение технологий здоровьесбережения на популяционном уровне, включая здоровое старение и активное долголетие.