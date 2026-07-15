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В России начнут проводить исследования по оценке здоровья долгожителей

РИА Новости: в РФ начнут проводить исследования по оценке здоровья долгожителей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Популяционные исследования по оценке состояния здоровья граждан, включая долгожителей, начнут проводить в России, чтобы обеспечить будущим поколениям здоровое старение и активное долголетие, следует из документа кабмина, с которым ознакомилось РИА Новости.

Правительство разработало план мероприятий по реализации «Стратегии развития здравоохранения в России до 2030 года». Одна из ее целей — это сохранение здоровья населения за счет профилактических мероприятий, внедрение технологий здоровьесбережения на популяционном уровне, включая здоровое старение и активное долголетие.

Согласно документу, в России планируют проводить популяционные исследования по оценке состояния здоровья граждан, включая долгожителей, в том числе с использованием генетических технологий.

Ответственными за исполнение назначены Минобрнауки России, Минздрав РФ и ФМБА. Срок реализации — 2027 год.