Родственники обнародовали причину смерти умершей во время пластики женщины

Ранее KP.RU сообщил, что к некоторым пластическим операциям следует подходить с особой осторожностью из-за возможных негативных последствий для здоровью. Так, чрезмерная подтяжка может нарушить лимфоотток, что приводит к отекам и другим осложнениям. А неправильно выполненная ринопластика может привести к нарушению дыхания.