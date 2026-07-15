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Родственники обнародовали причину смерти умершей во время пластики женщины

Экспертиза указала на передозировку лидокаина.

Источник: Комсомольская правда

Родные пациентки, умершей во время проведения пластической операции, рассказали «МК», что стало причиной смерти женщины.

«Когда врач берет пациента на операцию, он назначает анализы. Соответственно, там есть ЭКГ и заключение кардиолога», — сказала Анна, родственница погибшей.

Она уточнила, что судебно-медицинская экспертиза указала именно на передозировку лидокаина, а не на сердечные заболевания умершей.

Ранее KP.RU сообщил, что к некоторым пластическим операциям следует подходить с особой осторожностью из-за возможных негативных последствий для здоровью. Так, чрезмерная подтяжка может нарушить лимфоотток, что приводит к отекам и другим осложнениям. А неправильно выполненная ринопластика может привести к нарушению дыхания.

Кроме того, увеличение груди или ягодиц с помощью имплантов может привести к серьезным осложнениям, вплоть до образования рубцов, инфекций и даже онкологии.