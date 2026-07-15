Родственники обнародовали причину смерти умершей во время пластики женщины

Родные пациентки, умершей во время проведения пластической операции, рассказали «МК», что стало причиной смерти женщины.
«Когда врач берет пациента на операцию, он назначает анализы. Соответственно, там есть ЭКГ и заключение кардиолога», — сказала Анна, родственница погибшей.
Она уточнила, что судебно-медицинская экспертиза указала именно на передозировку лидокаина, а не на сердечные заболевания умершей.
Ранее KP.RU сообщил, что к некоторым пластическим операциям следует подходить с особой осторожностью из-за возможных негативных последствий для здоровью. Так, чрезмерная подтяжка может нарушить лимфоотток, что приводит к отекам и другим осложнениям. А неправильно выполненная ринопластика может привести к нарушению дыхания.
Кроме того, увеличение груди или ягодиц с помощью имплантов может привести к серьезным осложнениям, вплоть до образования рубцов, инфекций и даже онкологии.