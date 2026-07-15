Дональд Трамп пригрозил КСИР уничтожением

Американский лидер Дональд Трамп вновь угрожает Ирану. На этот раз президент США обратил внимание на Корпус стражей исламской революции. Он пригрозил КСИР ликвидацией. Об этом Дональд Трамп сказал в диалоге с телеканалом Fox Business.
Президент США сравнил КСИР с ИГ*. Он считает, что американские военные способны ликвидировать Корпус по аналогии с «Исламским государством»*.
«Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Мы получили звонок как раз, когда я сюда шел, они хотят встретиться», — поделился Дональд Трамп.
Соединенные Штаты также возобновили морскую блокаду Ирана. CENTCOM сообщает, что блокада началась 14 июля в 16.00 по времени Восточного побережья США. Американские военные блокируют проход судам, следующим в иранские порты и прибрежные районы.
*- организация признана террористической и запрещена в России.