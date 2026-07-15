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Дональд Трамп пригрозил КСИР уничтожением

Трамп допустил, что США могут ликвидировать КСИР.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп вновь угрожает Ирану. На этот раз президент США обратил внимание на Корпус стражей исламской революции. Он пригрозил КСИР ликвидацией. Об этом Дональд Трамп сказал в диалоге с телеканалом Fox Business.

Президент США сравнил КСИР с ИГ*. Он считает, что американские военные способны ликвидировать Корпус по аналогии с «Исламским государством»*.

«Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Мы получили звонок как раз, когда я сюда шел, они хотят встретиться», — поделился Дональд Трамп.

Соединенные Штаты также возобновили морскую блокаду Ирана. CENTCOM сообщает, что блокада началась 14 июля в 16.00 по времени Восточного побережья США. Американские военные блокируют проход судам, следующим в иранские порты и прибрежные районы.

*- организация признана террористической и запрещена в России.

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