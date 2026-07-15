Дональд Трамп пригрозил КСИР уничтожением

Американский лидер Дональд Трамп вновь угрожает Ирану. На этот раз президент США обратил внимание на Корпус стражей исламской революции. Он пригрозил КСИР ликвидацией. Об этом Дональд Трамп сказал в диалоге с телеканалом Fox Business.