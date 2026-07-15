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Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре

В Москве ожидаются кратковременный дождь, гроза и усиление ветра до 15 м/с с сохранением непогоды до конца суток, сообщает пресс-служба главного управления столичного МЧС.

Источник: РБК

В Москве ожидаются кратковременный дождь, гроза и усиление ветра до 15 м/с с сохранением непогоды до конца суток, сообщает пресс-служба главного управления столичного МЧС.

Из-за неблагоприятных погодных условий возможны повреждения линий электропередачи, падение деревьев и слабо закрепленных рекламных конструкций, подтопление дорог, затруднение движения транспорта, рост числа ДТП, а также повреждение кровель, остекления зданий и объектов, не оборудованных громоотводом.

МЧС рекомендует водителям снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих машин и избегать резких маневров. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что 15 июля в течение дня Московский регион будет находиться «на орбите влияния тыла циклона». В Москве и по области будет облачно с прояснениями, а местами (преимущественно на востоке) пройдет небольшой дождь.

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