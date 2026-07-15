600 тысяч жителей Нижегородской области прошли диспансеризацию за полгода

После первого этапа обследований на дополнительную диагностику были направлены 275 тысяч человек. В результате врачи выявили более 11 тысяч случаев заболеваний системы кровообращения, около 2 тысяч случаев сахарного диабета и заболеваний органов пищеварения, а также порядка 1,7 тысячи болезней органов дыхания. Кроме того, впервые онкологические заболевания были диагностированы более чем у тысячи жителей региона.