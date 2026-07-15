600 тысяч жителей Нижегородской области прошли диспансеризацию за полгода

Почти 600 тысяч жителей Нижегородской области прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в первом полугодии 2026 года. Это составляет 43,7% от годового плана. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на министерство здравоохранения Нижегородской области.
После первого этапа обследований на дополнительную диагностику были направлены 275 тысяч человек. В результате врачи выявили более 11 тысяч случаев заболеваний системы кровообращения, около 2 тысяч случаев сахарного диабета и заболеваний органов пищеварения, а также порядка 1,7 тысячи болезней органов дыхания. Кроме того, впервые онкологические заболевания были диагностированы более чем у тысячи жителей региона.
Как отметила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Нижегородской области Наталья Савицкая, диспансеризация позволяет выявлять заболевания и факторы риска еще до появления выраженных симптомов. С начала года углубленную диспансеризацию в регионе прошли свыше 100 тысяч человек, а обследование репродуктивного здоровья — почти 200 тысяч жителей.
Ранее сообщалось, что заболеваемость «мышиной лихорадкой» выросла на 12% в Нижегородской области.