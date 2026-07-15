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Близкие художника Заславского назвали причину его смерти

Причиной смерти художника-монументалиста Анатолия Заславского стало онкологическое заболевание, сообщили ТАСС в окружении художника.

Источник: РБК

Причиной смерти художника-монументалиста Анатолия Заславского стало онкологическое заболевание, сообщили ТАСС в окружении художника.

«Анатолий Савельевич долго болел раком. Он постепенно угасал, но, несмотря на это, до последнего работал и писал картины», — говорится в сообщении.

Заславский, как рассказал собеседник агентства, долго боролся с раком, продолжая при этом работать практически до последних дней жизни. Он родился в ноябре 1939 года в Киеве. Он окончил Киевскую среднюю художественную школу, а затем отделение монументальной живописи Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени В. И. Мухиной. С 1977 года состоял в секции монументального искусства Санкт-Петербургского союза художников.

Заславский считается одним из наиболее известных представителей петербургского экспрессионизма. Он входил в художественную группу «Безнадежные живописцы», объединявшую нескольких ленинградских и петербургских художников.

Художник является автором монументально-декоративных работ, украшающих общественные здания Санкт-Петербурга, Гатчины, Стрельны, Калининграда, Костромы и других городов. Его произведения хранятся в Государственном русском музее, Музее истории Санкт-Петербурга, Музее театрального и музыкального искусства, а также в российских и зарубежных музейных и частных коллекциях.

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