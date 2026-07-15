Близкие художника Заславского назвали причину его смерти

Заславский, как рассказал собеседник агентства, долго боролся с раком, продолжая при этом работать практически до последних дней жизни. Он родился в ноябре 1939 года в Киеве. Он окончил Киевскую среднюю художественную школу, а затем отделение монументальной живописи Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени В. И. Мухиной. С 1977 года состоял в секции монументального искусства Санкт-Петербургского союза художников.