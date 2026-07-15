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Артемий Лебедев назвал Ксению Собчак самой успешной журналисткой РФ

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал телеведущую Ксению Собчак умницей и самой успешной журналисткой в России.

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал телеведущую Ксению Собчак умницей и самой успешной журналисткой в России.

— Ксения Собчак — потрясающе умная, красивая девушка, которой удается много лет оставаться всегда впереди. Она всегда востребована, у нее стопроцентная узнаваемость и всегда успешные проекты, — заявил он в видео с обзором новостей, выложенном в «VK Видео».

По его словам, у телеведущей хорошее журналистское чутье, благодаря которому она находит интересных гостей для интервью. Также дизайнер отметил, что Собчак удается сочетать стиль и нахождение в интеллектуальных трендах.

Ранее Ксения Собчак резко ответила губернатору Вологодской области Георгию Филимонову на предложение «прокатиться» на его мотоцикле. Незадолго до этого они вступили в публичную перепалку из-за видео с поездкой на байке в блоге главы региона. Журналистка посчитала такой ролик неуместным на фоне дефицита топлива.

Отвечая Собчак, Филимонов подчеркнул, что ведет свои аккаунты самостоятельно, не прибегая к услугам SMM-специалистов. Он пояснил, что мотоцикл появляется в его канале несколько раз в неделю.

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