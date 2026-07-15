Артемий Лебедев назвал Ксению Собчак самой успешной журналисткой РФ

— Ксения Собчак — потрясающе умная, красивая девушка, которой удается много лет оставаться всегда впереди. Она всегда востребована, у нее стопроцентная узнаваемость и всегда успешные проекты, — заявил он в видео с обзором новостей, выложенном в «VK Видео».