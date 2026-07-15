Гросси осудил убийство главного инженера ЗАЭС Яковлева

~МИД России в официальном заявлении назвал убийство Яковлева «очередной попыткой создать угрозу безопасному функционированию ЗАЭС и запугать ее сотрудников»~. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Киев «строит иллюзии, что у него получится таким образом оказать давление на РФ, а заодно шантажирует своих западных хозяев, требуя все больше денег и оружия».