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Названы самые полезные виды активности при боли в суставах

Тренер Яблокова посоветовала заниматься плаваньем и ходьбой при боли в суставах.

Источник: Комсомольская правда

Боль в суставах вселяет беспокойство и некоторые люди перестают двигаться, однако суставам обычно нужно не полное бездействие, а грамотно подобранная нагрузка. Об этом «МК» рассказала тренер Ольга Яблокова.

«При заболеваниях суставов физическая активность нужна и важна. Но важно выбрать не самые жесткие травматичные форматы, а низкоударные виды активности», — сказала она.

По ее словам, таким образом происходит улучшение кровообращения, сохраняется объем движений и при этом не травмируются суставные поверхности постоянными прыжками, резкими движениями и ударами.

Специалист отметила, что плавание и аквааэробика — один из самых щадящих вариантов для суставов. Также для суставов полезна обычная ходьба. В отличие от бега, она не дает сильной ударной нагрузки, добавила Яблокова.

KP.RU предупредил, что проблемы с суставами могут возникнуть в любом возрасте. Нехватка кальция, витамина D, белка и магния делает кости хрупкими, а хрящи — уязвимыми.