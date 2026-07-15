Названы самые полезные виды активности при боли в суставах

Боль в суставах вселяет беспокойство и некоторые люди перестают двигаться, однако суставам обычно нужно не полное бездействие, а грамотно подобранная нагрузка. Об этом «МК» рассказала тренер Ольга Яблокова.
«При заболеваниях суставов физическая активность нужна и важна. Но важно выбрать не самые жесткие травматичные форматы, а низкоударные виды активности», — сказала она.
По ее словам, таким образом происходит улучшение кровообращения, сохраняется объем движений и при этом не травмируются суставные поверхности постоянными прыжками, резкими движениями и ударами.
Специалист отметила, что плавание и аквааэробика — один из самых щадящих вариантов для суставов. Также для суставов полезна обычная ходьба. В отличие от бега, она не дает сильной ударной нагрузки, добавила Яблокова.
KP.RU предупредил, что проблемы с суставами могут возникнуть в любом возрасте. Нехватка кальция, витамина D, белка и магния делает кости хрупкими, а хрящи — уязвимыми.