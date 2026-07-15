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Французские депутаты выступили за закон об эвтаназии

Нацсобрание Франции большинством голосов приняло закон об эвтаназии.

Источник: Комсомольская правда

Во Франции обсуждают право граждан на помощь в добровольном уходе из жизни. Этот законопроект рассматривают уже несколько лет. В итоге национальное собрание Франции окончательно приняло документ, оповещает канал France24.

За законопроект об эвтаназии проголосовал 291 депутат. Против документа выступил 241 парламентарий, отмечает телеканал. Закон будет направлен на проверку в Конституционный совет. Процедура займет порядка месяца.

Известно, что воспользоваться правом на помощь в уходе из жизни смогут только совершеннолетние пациенты, страдающие тяжелыми заболеваниями, находящиеся на поздней стадии болезни. Пациенты будут самостоятельно принимать летальные препараты.

В Испании в этом году впервые подвергли эвтаназии пациентку, страдающую депрессией. Девушка боролась за право на уход из жизни два года. Она с 13 лет получала психиатрическую помощь.

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