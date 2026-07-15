Блогер Лерчек прошла последний курс химиотерапии

При этом он отметил, что, несмотря на завершение химиотерапии, лечение не будет прекращено. Блогер продолжит получать таргетную терапию, которая должна проводиться каждые две недели. Продолжительность такого лечения не определена и будет зависеть от его клинической эффективности.