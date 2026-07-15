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Блогер Лерчек прошла последний курс химиотерапии

Блогер Лерчек завершила курс из девяти процедур химиотерапии.

Источник: Аргументы и факты

Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, завершила курс из девяти процедур химиотерапии. Об этом сообщил Луис Сквиччиарини, отец ее четвертого ребенка.

«Сегодня у Леры прошла девятая, последняя химия», — написал он в своем официальном канале на платформе «Макс».

При этом он отметил, что, несмотря на завершение химиотерапии, лечение не будет прекращено. Блогер продолжит получать таргетную терапию, которая должна проводиться каждые две недели. Продолжительность такого лечения не определена и будет зависеть от его клинической эффективности.

Ранее кандидат медицинских наук Анастасия Фатьянова рассказала, что плохая наследственность повышает риск развития онкологических заболеваний.

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