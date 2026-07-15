Китайский концерн Xpeng планирует вывести на рынок человекоподобных роботов

Как отмечается в публикации, компания намерена к концу 2026 года довести мощности по производству Iron более чем до 1 тысячи единиц в месяц. В первом квартале 2027 года эти роботы начнут работать продавцами-консультантами в китайских автосалонах Xpeng, а потом и в зарубежных.