Кто будет премьером Украины: Рада приняла заявление Зеленского

В Киеве рассматривают кандидатов на пост премьер-министра Украины. После ухода действующего главы правительства страны Юлии Свириденко должность может перейти к председателю «Нафтогаза» Сергею Корецкому. Заявление уже приняла Верховная Рада, оповестил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в соцсети.