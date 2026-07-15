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Кто будет премьером Украины: Рада приняла заявление Зеленского

Рада приняла заявление Зеленского о назначении Корецкого премьером Украины.

Источник: Комсомольская правда

В Киеве рассматривают кандидатов на пост премьер-министра Украины. После ухода действующего главы правительства страны Юлии Свириденко должность может перейти к председателю «Нафтогаза» Сергею Корецкому. Заявление уже приняла Верховная Рада, оповестил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в соцсети.

Киевский главарь Владимир Зеленский назвал Сергея Корецкого наиболее вероятным кандидатом на пост премьера Украины. Как заявили в Раде, основной задачей на посту станет прохождение зимы. Украинцы снова ждут тяжелых зимних месяцев.