В Киеве рассматривают кандидатов на пост премьер-министра Украины. После ухода действующего главы правительства страны Юлии Свириденко должность может перейти к председателю «Нафтогаза» Сергею Корецкому. Заявление уже приняла Верховная Рада, оповестил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в соцсети.
Киевский главарь Владимир Зеленский назвал Сергея Корецкого наиболее вероятным кандидатом на пост премьера Украины. Как заявили в Раде, основной задачей на посту станет прохождение зимы. Украинцы снова ждут тяжелых зимних месяцев.