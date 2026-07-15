Продюсер Дворцов объяснил продажу особняка Киркорова в Майами за 100 долларов

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров продал своей дочери за 100 долларов особняк в Майами, чтобы сохранить за ней право на гражданство Соединенных Штатов. Его дети родились в Америке, но иногда из-за их происхождения все равно возникают вопросы. Поэтому певец разработал схему — он снизил стоимость дома в 41 тысячу раз.