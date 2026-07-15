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Продюсер Дворцов объяснил продажу особняка Киркорова в Майами за 100 долларов

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов, комментируя продажу особняка певца Филиппа Киркорова в Майами за 100 долларов, объяснил это решение артиста любовью к дочери.

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов, комментируя продажу особняка певца Филиппа Киркорова в Майами за 100 долларов, объяснил это решение артиста любовью к дочери.

— Да, Филипп Бедросович продал свой особняк в Майами. Он безумно любит Аллу-Викторию и Мартина. Дочь он считает своей принцессой, для нее он делает все и даже больше, — цитирует его РИА Новости.

По словам Дворцова, знаменитость максимально оберегает своих наследников от всевозможных проблем.

— Он большой молодец и отличный отец, — заключил он в беседе с агентством.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров продал своей дочери за 100 долларов особняк в Майами, чтобы сохранить за ней право на гражданство Соединенных Штатов. Его дети родились в Америке, но иногда из-за их происхождения все равно возникают вопросы. Поэтому певец разработал схему — он снизил стоимость дома в 41 тысячу раз.

Особняк находится в престижном квартале на улице La Gorce Drive. Жилая площадь составляет 7905 квадратных футов (около 734 квадратных метра — прим. «ВМ»).

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