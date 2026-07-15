В Москве кинофестиваль в защиту животных «Белый Бим» открыл парад собак

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Первый международный кинофестиваль «Белый Бим» открылся в павильоне «Заповедное посольство» московского парка «Зарядье». По завершении церемонии на площадке перед павильоном прошел парад собак, передает корреспондент ТАСС.
«Дорогие друзья, я рада приветствовать вас на первом международном кинофестивале “Белый Бим”, посвященном защите животных. Символично, что мы открываем его в павильоне “Заповедное посольство”: сразу вспоминаются слова “заповедь”, “заповедный напев” — и заповедный мир животных, чьими посланниками мы сегодня являемся, ведь сами они попросить за себя не могут», — сказала президент фестиваля, актриса, продюсер и общественный деятель Анна Тихонова на пресс-конференции, открывшей церемонию.
По ее словам, главная цель смотра — стимулировать создание как можно большего числа фильмов о животных. «Выбирая картины, мы столкнулись с тем, что их совсем немного. Мы хотим помочь людям, особенно молодежи, лучше понять, как можно участвовать в защите животных, и создать площадку для обмена опытом между зоозащитниками и кинематографистами», — отметила она. К проведению фестиваля, по словам Тихоновой, организаторы шли два года.
В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов назвал подобный фестиваль «давно назревшей инициативой». «Искусство кино прекрасно тем, что имеет возможность дойти буквально до каждого. Я убежден, что доброту, гуманность и ответственность можно привить ребенку только в семье. Для этого нужны инструменты: важно вовремя показать ребенку правильный фильм, правильную музыку. Чем больше таких инструментов, тем богаче мы в методах воспитания подрастающего поколения», — подчеркнул он.
После церемонии открытия публике был показан фильм «Бемби», снятый режиссером-постановщиком и хореографом Еленой Богданович по сценарию народного артиста РФ депутата Госдумы Николая Бурляева. Он обратился к гостям церемонии открытия в видеообращении. «Фильм, который я с радостью представляю на этом фестивале, называется “Бемби”. Все мы помним историю об олененке Бэмби — американский мультфильм, — но мы сделали попытку поэтической реверсии Бэмби, оставив только имена. Все, о чем идет речь в этой поэтической сказке, это абсолютно ново для зрителей», — сказал он.
О фестивале.
Инициатором и главным организатором смотра выступил Фонд Вячеслава Тихонова по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. Программным директором фестиваля стал Алексей Беззубиков. В конкурсную программу вошли более 30 игровых, документальных и анимационных картин. Жюри возглавит народная артистка РСФСР Наталья Варлей. В судейскую коллегию также вошли заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук, актер и режиссер Владимир Шевельков, актеры Пьер Бурель (Франция) и Петар Зекавица (Сербия).
Фестиваль завершится 15 июля награждением победителей в пяти номинациях, включая Гран-при. Среди них также — «За лучший игровой полнометражный фильм», «За лучший короткий метр», «За лучший документальный фильм» и «За лучший анимационный фильм». Все мероприятия бесплатны, на отдельные события необходима предварительная регистрация. Подробная программа опубликована на сайте фестиваля.
Смотр проводится при поддержке Министерства обороны РФ и Департамента культуры Москвы.
ТАСС — генеральный информационный партнер.