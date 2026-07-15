В Москве кинофестиваль в защиту животных «Белый Бим» открыл парад собак

По ее словам, главная цель смотра — стимулировать создание как можно большего числа фильмов о животных. «Выбирая картины, мы столкнулись с тем, что их совсем немного. Мы хотим помочь людям, особенно молодежи, лучше понять, как можно участвовать в защите животных, и создать площадку для обмена опытом между зоозащитниками и кинематографистами», — отметила она. К проведению фестиваля, по словам Тихоновой, организаторы шли два года.