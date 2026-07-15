Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве кинофестиваль в защиту животных «Белый Бим» открыл парад собак

К проведению фестиваля организаторы шли два года.

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Первый международный кинофестиваль «Белый Бим» открылся в павильоне «Заповедное посольство» московского парка «Зарядье». По завершении церемонии на площадке перед павильоном прошел парад собак, передает корреспондент ТАСС.

«Дорогие друзья, я рада приветствовать вас на первом международном кинофестивале “Белый Бим”, посвященном защите животных. Символично, что мы открываем его в павильоне “Заповедное посольство”: сразу вспоминаются слова “заповедь”, “заповедный напев” — и заповедный мир животных, чьими посланниками мы сегодня являемся, ведь сами они попросить за себя не могут», — сказала президент фестиваля, актриса, продюсер и общественный деятель Анна Тихонова на пресс-конференции, открывшей церемонию.

По ее словам, главная цель смотра — стимулировать создание как можно большего числа фильмов о животных. «Выбирая картины, мы столкнулись с тем, что их совсем немного. Мы хотим помочь людям, особенно молодежи, лучше понять, как можно участвовать в защите животных, и создать площадку для обмена опытом между зоозащитниками и кинематографистами», — отметила она. К проведению фестиваля, по словам Тихоновой, организаторы шли два года.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов назвал подобный фестиваль «давно назревшей инициативой». «Искусство кино прекрасно тем, что имеет возможность дойти буквально до каждого. Я убежден, что доброту, гуманность и ответственность можно привить ребенку только в семье. Для этого нужны инструменты: важно вовремя показать ребенку правильный фильм, правильную музыку. Чем больше таких инструментов, тем богаче мы в методах воспитания подрастающего поколения», — подчеркнул он.

После церемонии открытия публике был показан фильм «Бемби», снятый режиссером-постановщиком и хореографом Еленой Богданович по сценарию народного артиста РФ депутата Госдумы Николая Бурляева. Он обратился к гостям церемонии открытия в видеообращении. «Фильм, который я с радостью представляю на этом фестивале, называется “Бемби”. Все мы помним историю об олененке Бэмби — американский мультфильм, — но мы сделали попытку поэтической реверсии Бэмби, оставив только имена. Все, о чем идет речь в этой поэтической сказке, это абсолютно ново для зрителей», — сказал он.

О фестивале.

Инициатором и главным организатором смотра выступил Фонд Вячеслава Тихонова по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. Программным директором фестиваля стал Алексей Беззубиков. В конкурсную программу вошли более 30 игровых, документальных и анимационных картин. Жюри возглавит народная артистка РСФСР Наталья Варлей. В судейскую коллегию также вошли заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук, актер и режиссер Владимир Шевельков, актеры Пьер Бурель (Франция) и Петар Зекавица (Сербия).

Фестиваль завершится 15 июля награждением победителей в пяти номинациях, включая Гран-при. Среди них также — «За лучший игровой полнометражный фильм», «За лучший короткий метр», «За лучший документальный фильм» и «За лучший анимационный фильм». Все мероприятия бесплатны, на отдельные события необходима предварительная регистрация. Подробная программа опубликована на сайте фестиваля.

Смотр проводится при поддержке Министерства обороны РФ и Департамента культуры Москвы.

ТАСС — генеральный информационный партнер.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше