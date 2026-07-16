Что можно и нельзя делать в Маковый день 16 июля на несчастливый день

Православная церковь 16 июля вспоминает святых Марка и Мокия. В народе отмечают Маковый день. С названной даты начинали сеять мак. Кроме того, 16 июля принято считать несчастливым днем, когда следуют быть осторожным.
Что нельзя делать 16 июля.
Не рекомендуется начинать новые дела. Под запретом крупные покупки. Не следует 16 июля планировать путешествия и поездки на дальние расстояния. Это может обернуться трудностями в дороге.
Что можно делать 16 июля.
По традиции, с указанного дня начинали сеять мак. Предки подмешивали маковые семена в корм домашней птице, чтобы она лучше неслась.
Согласно приметам, большое количество щавеля указывает на теплую зиму. В том случае, если собака роет землю лапами или же катается по земле, указывает на ненастную погоду.
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