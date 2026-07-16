Что можно и нельзя делать в Маков день 16 июля 2026 года

Начинать новые дела и проекты. Это главный запрет дня. Считается, что любое начинание «рассыплется» как маковые зерна из коробочки: бизнес прогорит, а планы сорвутся. Давать и брать в долг. Деньги, отданные взаймы, могут не вернуться, а их получение приведет к финансовым потерям и ссорам с кредитором. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шуткуСсориться и сплетничать. В этот день слова имеют особую тяжесть. Скандалы затянутся надолго, а у любителей посплетничать может появиться «типун на языке» (болезнь горла или языка). 7 фраз, которые убивают любовь: чего никогда не стоит говорить партнеруНазначать свадьбы, свидания и свататься. Чувства, зародившиеся 16 июля, остынут так же быстро, как летний ветер. Брак, заключенный в этот день, обещает быть недолгим. Почему вы не замужем? 9 жестких и неприятных истинДелать крупные покупки и переезжать. Купленная вещь быстро сломается, а дорога в этот день чревата травмами и неприятностями. Лучше остаться дома. Пересаживать и сажать растения. Зелень и цветы, посаженные в этот день, приживутся плохо и засохнут. Исключение — посев мака для оберегов (но не для урожая).Женщинам — браться за рукоделие и пришивать пуговицы мужьям. Это может «зашить» мужчине дорогу к успеху (приведет к потере работы) и навлечь черную полосу на дом. Как вернуть страсть в отношения с мужем после 10 лет бракаКупаться в незнакомых местах. Вода в середине июля обманчива — холодные течения могут привести к трагедии. Идти в лес за ягодами в одиночку. Согласно поверьям, человека, собирающего дары природы одного, может запутать лесная нечисть. Ходить нужно шумными компаниями. Устраивать шумные пьяные застолья. Это противоречит духу почитания мучеников и может лишить вас небесного покровительства.