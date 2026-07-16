Гороскоп для всех знаков зодиака на 16 июля 2026 года

Вот ваш эксклюзивный астрологический гид на 16 июля 2026 года. В этот день небеса складываются в причудливый узор: растущая Луна в величественном Льве сталкивается с хитроумным ретроградным Меркурием. Это сочетание дает колоссальную энергию для саморекламы, но лишает нас способности видеть детали. Осторожность в документах и щедрость в чувствах — вот два кита этого дня.
Содержание:
Астрологический прогноз на 16 июля 2026 годаКакая сегодня Луна: 16 июля 2026 года.
Астрологический прогноз на 16 июля 2026 года.
Овен (21 марта — 19 апреля).
Луна во Льве разжигает в вас пламя шоумена. Сегодня вы харизматичны как никогда, но Меркурий назад просит вас думать, прежде чем говорить.
Стоит заняться: Публичными выступлениями, презентациями, креативными мозговыми штурмами. Займитесь переоформлением интерьера или сменой имиджа.
Не стоит: Подписывать договоры, написанные мелким шрифтом, и спорить с начальством при свидетелях.
Финансовые сделки: 45% (риск высок из-за иллюзии больших денег).Амурные похождения: 85% успеха (вы неотразимы, но будьте честны в намерениях).Карьерные свершения: 70% (вас заметят, но результат закрепится позже).Счастливый цвет: Золотой. Счастливое блюдо: Стейк с кровью. Почему мужчины переносят температуру хуже женщин: научное объяснение феномена.
Телец (20 апреля — 20 мая).
Ваша задача — превратить хаос ретроградного Меркурия в комфорт. Луна во Льве давит на кошелек, провоцируя на дорогие покупки ради статуса.
Стоит заняться: Домашними делами, ремонтом, приготовлением изысканных блюд. Отличный день для того, чтобы пересмотреть старые контракты и найти в них выгоду.
Не стоит: Брать кредиты и покупать технику (особенно б/у) — скрытые дефекты проявятся позже.
Финансовые сделки: 30% (категорически не рекомендуется).Амурные похождения: 60% успеха (романтика в привычной обстановке, без пафоса).Карьерные свершения: 55% (работайте в тишине, результат придет позже).Счастливый цвет: Терракотовый. Счастливое блюдо: Запеченная курица с картофелем. «Я всего лишь любовница выходного дня»: новый тренд в соцсетях обнажил унизительную правду о свиданиях.
Близнецы (21 мая — 20 июня).
Ваш управитель Меркурий ретрограден, но Лев дает вам шанс блеснуть интеллектом. Однако слова сегодня могут быть поняты превратно.
Стоит заняться: Короткими поездками, перепиской со старыми друзьями, систематизацией данных. Отлично пойдут дела по обмену опытом.
Не стоит: Участвовать в судебных тяжбах или давать обещания, которые нужно выполнять «вчера».
Финансовые сделки: 50% (только если это возврат старых долгов).Амурные похождения: 40% (флирт будет двусмысленным, легко попасть впросак).Карьерные свершения: 65% (ценятся свежие идеи, а не их реализация).Счастливый цвет: Лимонный. Счастливое блюдо: Салат «Цезарь» с креветками. Какой знак зодиака самый везучий.
Рак (21 июня — 22 июля).
Луна в огненном Льве пробуждает в водном Раке амбиции, но ретроградный Меркурий возвращает вас в прошлое — возможны звонки от бывших или старые обиды.
Стоит заняться: Заботой о детях, творчеством, написанием мемуаров или родословной. Прекрасный день для открытия семейного бизнеса.
Не стоит: Игнорировать здоровье (если что-то болит — не терпите) и вкладывать деньги в стартапы друзей.
Финансовые сделки: 35% (туманно и непрозрачно).Амурные похождения: 90% (глубинная связь и страсть на высоте).Карьерные свершения: 60% (эмоции мешают холодному расчету).Счастливый цвет: Серебряный. Счастливое блюдо: Крем-суп из тыквы. Какой знак зодиака самый ленивый.
Лев (23 июля — 22 августа).
Ваше время! Растущая Луна в вашем знаке дарит супер-заряд уверенности. Вы в центре внимания, но Меркурий назад делает вашу прямолинейность слишком острой.
Стоит заняться: Продвижением личного бренда, фотосессиями, спортом, проведением переговоров в неформальной обстановке.
Не стоит: Тратить все сбережения на один шикарный вечер или принимать поспешные кадровые решения.
Финансовые сделки: 70% (если вы лично контролируете процесс).Амурные похождения: 95% (вас обожают, ловите волну).Карьерные свершения: 80% (хорошо для старта, плохо для финиша).Счастливый цвет: Пурпурный. Счастливое блюдо: Шашлык из баранины. Какие знаки зодиака самые богатые.
Дева (23 августа — 22 сентября).
Ваш управитель Меркурий «петляет», создавая ощущение, что земля уходит из-под ног. Луна во Льве требует от вас расслабления, что вам непривычно.
Стоит заняться: Уборкой, наведением порядка в документах (удалите лишнее), генеральной стиркой. Займитесь благотворительностью.
Не стоит: Начинать новую диету или курс лечения — организм не усвоит информацию.
Финансовые сделки: 25% (самый рискованный день для Дев).Амурные похождения: 50% (склонность к критике партнера все испортит).Карьерные свершения: 45% (лучше довести старые дела до идеала).Счастливый цвет: Хаки. Счастливое блюдо: Гречневая каша с грибами. Порочная астрология: какие знаки зодиака изменяют без угрызений совести, а какие — с расчетом.
Весы (23 сентября — 22 октября).
Баланс нарушен. Лев толкает к лидерству, а ретроградный Меркурий путает партнерские отношения. Сегодня вы будете разрываться между работой и домом.
Стоит заняться: Переговорами с посредниками, поиском компромисса, посещением выставок. Отличный день для косметических процедур.
Не стоит: Открывать совместный счет с партнером или выяснять отношения на повышенных тонах.
Финансовые сделки: 55% (через проверенного брокера).Амурные похождения: 75% (дипломатия решает все).Карьерные свершения: 60% (зависит от команды).Счастливый цвет: Розовый. Счастливое блюдо: Рыба на пару с овощами. Что такое ретроградный Меркурий и почему его все ругают.
Скорпион (23 октября — 21 ноября).
Энергия Льва сталкивается с вашей глубинной натурой. Это день трансформации. Ретроградный Меркурий вскрывает тайны — вы узнаете то, что было скрыто.
Стоит заняться: Финансовыми проверками, аудитом, инвестированием в недвижимость (старую, проверенную). Хорошо даются сложные логические задачи.
Не стоит: Одалживать вещи и доверять новым знакомым.
Финансовые сделки: 80% (ваше чутье не подведет).Амурные похождения: 40% (страсть может быть разрушительной, осторожнее).Карьерные свершения: 75% (инсайты обеспечены).Счастливый цвет: Бордовый. Счастливое блюдо: Горький шоколад с перцем чили. Что можно и нельзя делать в ретроградный Меркурий 2026.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря).
Вам тесно в рамках. Лев разжигает тягу к приключениям, но Меркурий назад путает карты, отменяя рейсы и ломая планы.
Стоит заняться: Обучением, пересмотром философских взглядов, публикацией постов в соцсетях. Сейчас ваши слова находят отклик у иностранцев.
Не стоит: Отправляться в дальнюю дорогу на машине и покупать билеты на сайтах-лоукостерах.
Финансовые сделки: 65% (валютные операции дадут прибыль, если зафиксировать быстро).Амурные похождения: 80% (экзотика и спонтанность — ваш конек).Карьерные свершения: 50% (рассеянность мешает).Счастливый цвет: Оранжевый. Счастливое блюдо: Экзотические фрукты (манго, драконий фрукт). Почему мужчины думают о Римской империи.
Козерог (22 декабря — 19 января).
Самый земной знак встречает огненную Луну с холодным расчетом. Ретроградный Меркурий замедляет карьеру — это не время брать высоты, время копать траншеи.
Стоит заняться: Стратегическим планированием, анализом прошлогодних ошибок, разбором архивов.
Не стоит: Менять место работы «с наскока» или ссориться с отцом семейства.
Финансовые сделки: 75% (долгосрочные вложения под проценты очень удачны).Амурные похождения: 35% (работайте, а не флиртуйте, иначе напряг).Карьерные свершения: 85% (отличный показатель для стратегов).Счастливый цвет: Темно-синий. Счастливое блюдо: Тушеная говядина с черносливом. Как извиниться перед девушкой: обязательные лайфхаки для парней.
Водолей (20 января — 18 февраля).
Луна во Льве включает режим «революционера», а ретроградный Меркурий заставляет перепроверять технику. Сегодня вы генерируете гениальные идеи для будущего.
Стоит заняться: Нетворкингом, посещением научных конференций, ремонтом гаджетов (если старых).
Не стоит: Покупать новую цифровую технику и подписывать договоры об авторских правах.
Финансовые сделки: 40% (интернет-платежи могут «зависнуть»).Амурные похождения: 70% (интеллектуальная связь важнее физической).Карьерные свершения: 90% (прорыв в креативном проекте).Счастливый цвет: Электрик (сине-голубой).Счастливое блюдо: Роллы и суши. Почему Водолей — воздушный знак, а не водный.
Рыбы (19 февраля — 20 марта).
Огненный Лев давит на вашу чувствительность, а Меркурий назад пускает туман. Сегодня важно различать реальность и иллюзии. Муза посетит вас обязательно.
Стоит заняться: Искусством, музыкой, медитацией, благотворительностью. Очень удачно писать стихи или сценарии.
Не стоит: Употреблять алкоголь в компаниях и доверять непроверенным инвесторам.
Финансовые сделки: 20% (категорическое нет, обманут).Амурные похождения: 100% (идеальный день для назначения свидания — вы созданы для любви).Карьерные свершения: 30% (логика отключена, доверьтесь интуиции только в творчестве).Счастливый цвет: Лавандовый. Счастливое блюдо: Мороженое с ягодами. Как понять свое предназначение и найти любимое дело: пошаговое руководство от психолога, нумеролога и астролога.
Какая сегодня Луна: 16 июля 2026 года.
Этот день — парадокс. Растущая Луна во Льве призывает вас быть заметными, идти напролом, занимать активную жизненную позицию, быть щедрыми и играть первую скрипку в коллективе. Это время, когда Вселенная одобряет инициативу, но только в публичной и творческой сфере.
Однако ретроградный Меркурий (петляющий до конца месяца) накладывает жесткое вето на:
Покупку техники, транспорта и гаджетов — они выйдут из строя или быстро устареют. Подписание важных контрактов — условия изменятся, а пункты, которые вы недосмотрели, сыграют против вас. Отправку резюме — ваш опыт поймут неправильно, лучше перенести на август.
Как вести себя при таком раскладе:
Говорите красиво, но туманно. Лев любит пафос, а Меркурий — нечеткость. Используйте это для самопиара, но избегайте цифр и точных сроков в обещаниях. Возвращайтесь к старому. Связь с бывшими коллегами, доделка «замороженных» раньше проектов, пересмотр старых финансовых вкладов — принесет успех. Играйте на публику. Устройте презентацию или просто красиво оденьтесь. Лев ценит внешний вид, это повысит ваше влияние. Трижды проверяйте текст. Письма, посты и смс могут быть восприняты искажено. Перечитывайте перед отправкой. Не поддавайтесь гордыне. Лев дает эго, а Меркурий назад — ошибки из-за спешки. Сохраняйте королевское спокойствие и достоинство, но слушайте окружающих.
Пусть ваш день будет ярким, как пламя Льва, и осторожным, как тень Меркурия! Удачи!
5 скрытых признаков того, что отношения себя изжили, и пора отпустить друг друга.