Гороскоп для всех знаков зодиака на 16 июля 2026 года

Говорите красиво, но туманно. Лев любит пафос, а Меркурий — нечеткость. Используйте это для самопиара, но избегайте цифр и точных сроков в обещаниях. Возвращайтесь к старому. Связь с бывшими коллегами, доделка «замороженных» раньше проектов, пересмотр старых финансовых вкладов — принесет успех. Играйте на публику. Устройте презентацию или просто красиво оденьтесь. Лев ценит внешний вид, это повысит ваше влияние. Трижды проверяйте текст. Письма, посты и смс могут быть восприняты искажено. Перечитывайте перед отправкой. Не поддавайтесь гордыне. Лев дает эго, а Меркурий назад — ошибки из-за спешки. Сохраняйте королевское спокойствие и достоинство, но слушайте окружающих.