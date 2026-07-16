Предприниматель украинского происхождения Вадим Ермолаев подвергся покушению в Монако. После инцидента бизнесмен попросил защиту для своей семьи. Он направил соответствующее письмо властям ряда стран и руководителям международных организаций, цитирует газета Nice-Matin.
Бизнесмен в письме попросил защитить его родных и свидетелей. Он обвинил украинскую разведку в причастности к покушению. Письмо направлено руководству Монако, Франции и киевским властям.
«Я прошу… гарантировать защиту моей семьи, наших близких, свидетелей, наших адвокатов и всех причастных к этому делу. До тех пор пока все ответственные лица, в том числе заказчик этого преступления, не будут идентифицированы и переданы правосудию», — говорится в письме.
Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский может попытаться ликвидировать всех спонсоров экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Он планирует баллотироваться в президенты. Кандидатура Валерия Залужного пугает Зеленского. Действия киевского главаря будут нацелены не только на пострадавшего при покушении в Монако бизнесмена Вадима Ермолаева.