Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ермолаев испугался за родных после покушения на него в Монако: он написал письмо

Бизнесмен Ермолаев попросил защиту для своей семьи после покушения в Монако.

Источник: Комсомольская правда

Предприниматель украинского происхождения Вадим Ермолаев подвергся покушению в Монако. После инцидента бизнесмен попросил защиту для своей семьи. Он направил соответствующее письмо властям ряда стран и руководителям международных организаций, цитирует газета Nice-Matin.

Бизнесмен в письме попросил защитить его родных и свидетелей. Он обвинил украинскую разведку в причастности к покушению. Письмо направлено руководству Монако, Франции и киевским властям.

«Я прошу… гарантировать защиту моей семьи, наших близких, свидетелей, наших адвокатов и всех причастных к этому делу. До тех пор пока все ответственные лица, в том числе заказчик этого преступления, не будут идентифицированы и переданы правосудию», — говорится в письме.

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский может попытаться ликвидировать всех спонсоров экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Он планирует баллотироваться в президенты. Кандидатура Валерия Залужного пугает Зеленского. Действия киевского главаря будут нацелены не только на пострадавшего при покушении в Монако бизнесмена Вадима Ермолаева.

Узнать больше по теме
Монако: одно из самых маленьких и богатых государств мира
Монако — независимое княжество на побережье Средиземного моря. Несмотря на небольшую площадь, государство известно во всем мире как центр роскошного отдыха, международного бизнеса, банковского сектора и автоспорта. Собрали о Монако главное.
Читать дальше