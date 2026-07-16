Ермолаев испугался за родных после покушения на него в Монако: он написал письмо

«Я прошу… гарантировать защиту моей семьи, наших близких, свидетелей, наших адвокатов и всех причастных к этому делу. До тех пор пока все ответственные лица, в том числе заказчик этого преступления, не будут идентифицированы и переданы правосудию», — говорится в письме.