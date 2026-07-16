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В Черноземье 17 июля ожидается теплая и пасмурная погода, до +21°C

В пятницу, 17 июля, жителей Черноземья ожидает теплая погода. Возможны осадки в виде дождя и переменная облачность. Температура будет варьироваться от +12°C до +21°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В пятницу, 17 июля, жителей Черноземья ожидает теплая погода. Возможны осадки в виде дождя и переменная облачность. Температура будет варьироваться от +12°C до +21°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +17°C, днем потеплеет до +21°C, вечером столбик термометра понизится до +19°C, ночью будет +12°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +15°C, днем температура поднимется до +19°C, вечером она вновь составит +19°C, а ночью вернется к +15°C. Ветер до 5 м/с.

В Курске утром температура составит +15°C, днем — +20°C, вечером будет +19°C, а ночью температура понизится до +12°C. Ветер до 5 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +15°C, днем — +19°C, вечером также будет +19°C, а ночью опустится до +14°C. Ветер до 7 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +15°C, днем поднимется до +20°C, вечером будет +19°C, а ночью опустится до +11°C. Ветер до 4 м/с.

В Тамбове утром ожидается +14°C, днем — +17°C, вечером также будет +17°C, ночью — +15°C. Ветер до 5 м/с.

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