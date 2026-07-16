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Кабмин обсудит меры для стабилизации цен на рынке горюче-смазочных материалов

Правительство также рассмотрит выделение финансовой помощи Еврейской автономной области для стабилизации ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Правительство России на заседании обсудит поправки в Налоговый кодекс, направленные на стабилизацию цен на рынке горюче-смазочных материалов.

Помимо этого будет рассмотрен еще перечень законодательных инициатив. В их числе — выделение финансовой помощи Еврейской автономной области для стабилизации ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также оказание дополнительной поддержки бюджету Саратовской области.

Кабмин также рассмотрит поправки в закон «Об обеспечении вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», направленные на обеспечение согласованного взаимодействия властей в сфере безопасности и общественного порядка.