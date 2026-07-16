Кабмин обсудит меры для стабилизации цен на рынке горюче-смазочных материалов

Помимо этого будет рассмотрен еще перечень законодательных инициатив. В их числе — выделение финансовой помощи Еврейской автономной области для стабилизации ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также оказание дополнительной поддержки бюджету Саратовской области.