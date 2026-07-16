В Москве простятся с народным артистом России Юрием Смирновым

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Церемония прощания с народным артистом России Юрием Смирновым состоится в московском Театре на Таганке, которому актеру служил более 60 лет — с момента его основания.
Начало гражданской панихиды запланировано на 11:00 мск. По завершении церемонии народного артиста похоронят на Троекуровском кладбище.
Ранее в Театре на Таганке сообщили ТАСС о том, что Смирнов умер 11 июля в возрасте 87 лет. Наиболее вероятной причиной смерти, как рассказали агентству семье мастера, считают инсульт. Уход народного артиста стал для труппы неожиданностью: Смирнов до последнего выходил на сцену, в августе должен был состояться показ спектакля с его участием.
Об актере.
Смирнов родился 6 ноября 1938 года. В 1963-м закончил Театральное училище имени Бориса Щукина, состоял в труппе Театра на Таганке с момента его основания. Вместе с наиболее известным художественным руководителем театра Юрием Любимовым участвовал в формировании нового художественного языка отечественной сцены. Особо известен по ролям в таких спектаклях, как «Добрый человек из Сезуана», «Мастер и Маргарита», «Берегите ваши лица», «Живой», «Десять дней, которые потрясли мир». В настоящее время с участием актера в репертуаре театра находилась постановка «Земляничная поляна».
Общероссийскую известность же приобрел благодаря роли Гаврилы в советском музыкальном телефильме 1971 года «Бумбараш», в основу которого легла одноименная повесть Аркадия Гайдара. Также снимался в фильмах «Девять дней одного года» (режиссер Михаил Ромм), «Старики-разбойники» (режиссер Эльдар Рязанов), «Летние сны» и «Близкая даль» (режиссер Виталий Кольцов), «На углу, у Патриарших» (режиссер Вадим Дербенев).