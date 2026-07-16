Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по футболу

Сборная Аргентины со счетом 2:1 обыграла команду Англии в полуфинале чемпионата мира по футболу. В финальном матче аргентинцы выйдут на поле с испанцами.
Матч прошел в Атланте. Первый гол на 55-й минуте забил англичанин Энтони Гордон. Победу сборной Аргентины принесли голы Энцо Фернандеса (85-я минута) и Лаутаро Мартинеса (90+2).
Сборная Аргентины — чемпион мира 2022 года. В финале нынешнего чемпионата команда выйдет на поле со сборной Испании, которая в полуфинале со счетом 2:0 обыграла команду Франции. Встреча начнется в 22:00 мск 19 июля.
Также в 00:00 мск 19 июля начнется матч за третье место. В нем встретятся сборные Англии и Франции.
Подробнее — в материале «Ъ» «Чемпионы вышли на чемпионов».