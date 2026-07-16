Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по футболу

Сборная Аргентины — чемпион мира 2022 года. В финале нынешнего чемпионата команда выйдет на поле со сборной Испании, которая в полуфинале со счетом 2:0 обыграла команду Франции. Встреча начнется в 22:00 мск 19 июля.