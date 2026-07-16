Федор Добронравов рассказал о вызвавшем у него слезы спектакле

Известный российский актер Фёдор Добронравов в беседе с «МК» рассказал о спектакле, от которого у него были слезы. В постановке играл один из его сыновей Виктор.
По словам Добронравова-старшего, он боялся идти в Щукинское училище, где учились его дети, поэтому пообщался с мастерами сыновей только на третьем курсе. Но когда пришёл к Виктору, просто от радости рыдал, добавил он.
«Они делали постановку по рассказам Шукшина. И когда я увидел Виктора на сцене — эту легкость и обаяние, пришлось идти на спектакль во второй раз, потому что весь этот спектакль я прорыдал. Сидел, вытирался в темноте зала», — вспомнил Фёдор Викторович.
Как писал сайт KP.RU, ранее Фёдор Добронравов заявил, что снимать фильмы о войне ради того, чтобы освоить бюджет и заработать себе на счастливую жизнь, грех. И пусть он будет на плечах тех людей, которые так отмывают деньги, заключил артист.