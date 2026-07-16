Федор Добронравов рассказал о вызвавшем у него слезы спектакле

«Они делали постановку по рассказам Шукшина. И когда я увидел Виктора на сцене — эту легкость и обаяние, пришлось идти на спектакль во второй раз, потому что весь этот спектакль я прорыдал. Сидел, вытирался в темноте зала», — вспомнил Фёдор Викторович.