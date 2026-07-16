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Физик рассказал, как спастись от удара молнии во время грозы

Физик Юрасов: металл и вода могут притянуть молнию во время грозы.

Источник: Комсомольская правда

Большая часть тяжелых травм во время грозы возникает из-за шагового напряжения и распространения электротока по земле, металлическим конструкциям или коммуникациям. Об этом «Газете.Ru» рассказал физик Алексей Юрасов.

«Во время грозы желательно держаться подальше от открытых окон, не прикасаться к металлическим трубам, батареям отопления и проводам, поскольку они могут стать частью пути распространения электрического тока», — отметил эксперт.

Он назвал хорошим укрытием автомобиль с металлическим кузовом. При этом вопреки распространенному мнению, защищают не резиновые шины, а сам кузов.

По его словам, особую осторожность во время грозы необходимо соблюдать возле водоемов.

RT сообщил, что, по данным МЧС России, в среду, 15 июля, в восьми регионах страны ожидаются дожди, грозы и град с сильными порывами ветра.

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