Физик рассказал, как спастись от удара молнии во время грозы

Большая часть тяжелых травм во время грозы возникает из-за шагового напряжения и распространения электротока по земле, металлическим конструкциям или коммуникациям. Об этом «Газете.Ru» рассказал физик Алексей Юрасов.
«Во время грозы желательно держаться подальше от открытых окон, не прикасаться к металлическим трубам, батареям отопления и проводам, поскольку они могут стать частью пути распространения электрического тока», — отметил эксперт.
Он назвал хорошим укрытием автомобиль с металлическим кузовом. При этом вопреки распространенному мнению, защищают не резиновые шины, а сам кузов.
По его словам, особую осторожность во время грозы необходимо соблюдать возле водоемов.
RT сообщил, что, по данным МЧС России, в среду, 15 июля, в восьми регионах страны ожидаются дожди, грозы и град с сильными порывами ветра.