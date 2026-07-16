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Франция приняла закон об эвтаназии для неизлечимых больных

Национальная ассамблея Франции окончательно утвердила законопроект о праве на помощь в завершении жизни.

Национальная ассамблея Франции окончательно утвердила законопроект о праве на помощь в завершении жизни. Документ, вызвавший многомесячные споры в парламенте и трижды отклоненный Сенатом, набрал необходимое число голосов в нижней палате. За него проголосовал 291 депутат, против — 241, информирует France24.

Теперь текст закона поступит на проверку в Конституционный совет. Премьер-министр Себастьян Лекорню направит его в инстанцию, на что уйдет около месяца. Норма вступит в силу только после официального подтверждения соответствия основному закону страны.

Реформа инициирована президентом Эмманюэлем Макроном и предусматривает жесткие ограничения для желающих воспользоваться новым правом. Претендовать на получение препаратов смогут только совершеннолетние граждане, чей диагноз не оставляет шансов на выздоровление. Речь идет исключительно о тяжелых неизлечимых патологиях на последней, терминальной стадии.

Ключевым требованием остается сохранение дееспособности пациента. Человек должен лично и осознанно выразить свою волю. Принять смертельное средство предстоит самостоятельно — врачи вмешиваются лишь в строго оговоренных случаях, если пациент физически не способен сделать это своими руками.

Медицинский персонал получает право отказаться от участия в процедуре по морально-этическим соображениям. Однако в таком случае доктор обязан передать пациента другому специалисту, готовому оказать необходимую помощь в рамках закона.

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