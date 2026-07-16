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Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по футболу, обыграв Англию

Аргентинская команда со счетом 2:1 одержала победу над сборной Англии в полуфинале чемпионата мира по футболу. В финальном матче аргентинцы сыграют с испанцами.

Аргентинская команда со счетом 2:1 одержала победу над сборной Англии в полуфинале чемпионата мира по футболу. В финальном матче аргентинцы сыграют с испанцами.

Игра проходила в Атланте. Первый гол на 55-й минуте забил английский футболист Энтони Гордон. Победу Аргентине принесли мячи Энцо Фернандеса (85-я минута) и Лаутаро Мартинеса (90+2).

Команда Аргентины является чемпионом мира 2022 года. В финале ЧМ-2026 она встретится с испанской сборной, которая в полуфинале со счетом 2:0 обыграла команду Франции. Встреча состоится 19 июля.

В тот же день пройдет матч за третье место между сборными Англии и Франции.

«Вечерняя Москва» рассказывала о шансах команд Англии и Аргентины на победу в матче, предпочтениях букмекеров и ожиданиях других футболистов.

13 июля в Сети появилась петиция с требованием исключить аргентинскую сборную из чемпионата мира по футболу. Согласно данным создателей сайта, ее уже подписали более трех миллионов человек. Авторы обращения заявили, что Международная федерация футбола и судьи якобы предвзято относятся к Лионелю Месси и аргентинской сборной.

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