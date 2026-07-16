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Побывавший на Луне советский флаг продали на аукционе в США

На аукционе в США продали советский флаг, побывавший на Луне, за 80 тысяч долларов.

Источник: Комсомольская правда

В Соединенных Штатах прошел аукцион Sotheby’s. Организаторы мероприятия смогли продать за 80 тысяч долларов советский флаг размером примерно 10 на 15 см. Утверждается, что это полотно побывало на Луне. Так сказано на сайте торгового дома.

Отмечается, что флаг взял с собой на Луну астронавт Базз Олдрин в рамках миссии «Аполлон-11» в июле 1969 года. Этот знак был «жестом доброй воли» в отношениях между Советским Союзом и США, говорится в материале.

«Сопровождающий советский флаг “Аполлона-11” был доставлен на Луну на борту командного модуля “Колумбия”, — написали на сайте Sotheby’s.

На аукционе также удалось продать скелет тираннозавра. Его купили за рекордную для такого лота сумму. Скелет обошелся в 50 130 000 долларов.

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