При посадке во Владивостоке был поврежден самолет из Москвы

После приземления и заруливания на стоянку командир экипажа сообщил о возможном преждевременном касании взлётно-посадочной полосы и вызвал инспекцию по безопасности полётов. Осмотр лайнера выявил порез пневматика восьмого колеса основной опоры шасси. Аэродромная служба подтвердила разрушение входного и ограничительного огней в торце ВПП.
По предварительным данным, причиной стало резкое изменение ветра вблизи земли — так называемый сдвиг, из‑за которого самолёт на заключительном этапе снизился ниже расчётной глиссады. В результате колесо основной опоры задело огни, установленные перед началом полосы.
На борту находились 295 пассажиров и 10 членов экипажа — никто не пострадал. Техническая комиссия проверила состояние лайнера, повреждённое колесо заменили, и борт допустили к дальнейшей эксплуатации. Обратный рейс SU-1701 в Москву вылетел с задержкой около 4,5 часов.
Росавиация квалифицировала произошедшее как серьёзный авиационный инцидент и начала расследование. Специалистам предстоит установить точные причины отклонения от глиссады и дать оценку действиям экипажа. К счастью, обошлось без жертв и разрушений, однако случай вновь напомнил о критической важности контроля за метеоусловиями на заключительном этапе посадки.