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При посадке во Владивостоке был поврежден самолет из Москвы

Экипаж заподозрил сдвиг ветра, из‑за чего самолёт коснулся земли раньше порога. Повреждено колесо, пассажиры не пострадали.

Источник: Аргументы и факты

Ночной рейс SU-1700 Москва — Владивосток авиакомпании «Аэрофлот» завершился инцидентом на посадке. Самолёт Airbus A330−300 (RA-73700) при заходе на ВПП 25L повредил огни светосигнального оборудования, расположенные перед началом искусственного покрытия.

После приземления и заруливания на стоянку командир экипажа сообщил о возможном преждевременном касании взлётно-посадочной полосы и вызвал инспекцию по безопасности полётов. Осмотр лайнера выявил порез пневматика восьмого колеса основной опоры шасси. Аэродромная служба подтвердила разрушение входного и ограничительного огней в торце ВПП.

По предварительным данным, причиной стало резкое изменение ветра вблизи земли — так называемый сдвиг, из‑за которого самолёт на заключительном этапе снизился ниже расчётной глиссады. В результате колесо основной опоры задело огни, установленные перед началом полосы.

На борту находились 295 пассажиров и 10 членов экипажа — никто не пострадал. Техническая комиссия проверила состояние лайнера, повреждённое колесо заменили, и борт допустили к дальнейшей эксплуатации. Обратный рейс SU-1701 в Москву вылетел с задержкой около 4,5 часов.

Росавиация квалифицировала произошедшее как серьёзный авиационный инцидент и начала расследование. Специалистам предстоит установить точные причины отклонения от глиссады и дать оценку действиям экипажа. К счастью, обошлось без жертв и разрушений, однако случай вновь напомнил о критической важности контроля за метеоусловиями на заключительном этапе посадки.