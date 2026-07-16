При посадке во Владивостоке был поврежден самолет из Москвы

Росавиация квалифицировала произошедшее как серьёзный авиационный инцидент и начала расследование. Специалистам предстоит установить точные причины отклонения от глиссады и дать оценку действиям экипажа. К счастью, обошлось без жертв и разрушений, однако случай вновь напомнил о критической важности контроля за метеоусловиями на заключительном этапе посадки.