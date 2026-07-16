Сборная Аргентины одержала волевую победу над Англией в полуфинале ЧМ

Футбольная сборная Аргентины добилась победы со счетом 2:1 над командой Англии в полуфинальной встрече чемпионата мира 2026 года, проходившей в Атланте в США.
Голами в команде победителей отметились Энцо Фернандес (85-я минута) и Лаутаро Мартинес (90+2), тогда как единственный мяч за проигравших забил Энтони Гордон (55-я минута).
В финальном матче турнира, назначенном на 19 июля, сборная Аргентины встретится со сборной Испании, ранее обыгравшей Францию со счетом 2:0.
При этом ранее сообщалось, что петиция за отстранение национальной команды Аргентины с ЧМ-2026 набрала 10 млн подписей.
Напомним, что Аргентина является действующим обладателем титула чемпиона мира.