Аргентина обыграла Англию и встретится с Испанией в финале ЧМ

Ранее Life.ru писал, что Лионель Месси установил очередное достижение для полевых футболистов в полуфинальных матчах чемпионатов мира. Аргентинец в возрасте 39 лет и 21 дня вышел в стартовом составе на матч ЧМ-2026 против Англии и стал самым возрастным полевым игроком в истории полуфиналов чемпионатов мира. До этого рекорд принадлежал немцу Фрицу Вальтеру и шведу Гуннару Грену. Они выходили на полуфинальный матч турнира 1958 года между сборными ФРГ и Швеции. Им было по 37 лет.