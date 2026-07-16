День ипотеки 2026: правда о ставках, каникулах и биометрии — как не лишиться квартиры

Почти 30 лет назад, 16 июля 1998 года, был принят федеральный закон № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», который заложил правовую базу для ипотечного кредитования в стране. Документ чётко прописал правила залога недвижимости, что позволило банкам развивать ипотечные продукты, а гражданам — увереннее брать такие кредиты. Однако прежде, чем ипотеки приняли тот вид, который нам сейчас привычен, им пришлось пройти долгий путь — начиная в 1998 году с программы со ставкой 40% годовых и сроком в три года и дойдя до современных целевых льготных программ (семейная, IT-ипотека, дальневосточная, сельская), которые сделали покупку жилья доступнее для разных категорий заёмщиков.