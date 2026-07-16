Репортёр США провела прямой эфир, несмотря на ползавшего по ней таракана

Позже Менитофф рассказала KTLA, что заметила таракана ещё во время прямого включения, но решила не отвлекаться. По её словам, если бы она обратила внимание на насекомое, закончить репортаж уже не смогла бы. Журналистка также связала произошедшее с темой самого сюжета. Она отметила, что тараканов привлекают жара, тёплый воздух и свет телевизионных камер, поэтому условия на месте съёмки были для них благоприятными.