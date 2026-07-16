В ГД предложили давать иностранцам с ВНЖ пособие по материнству

Законопроектом предусматривается право на получение страхового обеспечения в виде пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также на социальное пособие на погребение при условии начисления с выплат в их пользу страховых взносов в течение шести месяцев до месяца наступления страхового случая.