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Климат XX века исчез навсегда: Британия бьет рекорды жары

Климатические условия, которые были нормой для Соединенного Королевства на протяжении большей части XX столетия, ушли безвозвратно.

Климатические условия, которые были нормой для Соединенного Королевства на протяжении большей части XX столетия, ушли безвозвратно. К такому выводу пришли специалисты Метеорологического управления Великобритании, опубликовавшие ежегодный доклад State of the UK Climate, сообщает The Guardian. Исследователи констатируют, что современную погоду уже нельзя списывать на обычные колебания — произошел качественный сдвиг.

Наиболее драматичные трансформации зафиксированы на юго-востоке Англии. В этой части страны самый жаркий день года теперь теплее, чем в начале прошлого века, в среднем на 4,5 градуса по Цельсию. Одновременно с ростом абсолютных температур увеличилось и количество экстремальных периодов: волн зноя и так называемых тропических ночей, когда столбик термометра не опускается ниже 18 градусов.

В столичном регионе динамика выглядит еще более показательной. За последние десять лет число дней с температурой выше 30 градусов, а также теплых ночей, когда воздух не остывает до комфортных значений, выросло более чем в четыре раза. Для сравнения, за базовый период взят отрезок с 1961 по 1990 год, который метеорологи традиционно используют как климатическую норму.

Авторы доклада обращают внимание на то, что изменения носят системный характер и затрагивают не только среднегодовые показатели. Аномалии фиксируются на уровне отдельных месяцев, суток и даже ночных часов. Глава Королевского метеорологического общества Лиз Бентли в комментарии к отчету подчеркнула, что последствия глобального потепления перестали быть абстрактным будущим — британцы ощущают их здесь и сейчас. Она также напрямую связала дальнейший рост температур и учащение погодных катаклизмов с продолжающимся использованием ископаемого топлива.

Наблюдения ученых вписываются в череду недавних погодных событий. В мае и июне этого года в Великобритании и ряде других европейских стран уже были побиты температурные рекорды. Исследователи считают, что происходящее отражает общемировой тренд, при котором старые климатические карты и нормы прошлого века постепенно полностью теряют свою актуальность для прогнозирования и оценки рисков.

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