Климат XX века исчез навсегда: Британия бьет рекорды жары

В столичном регионе динамика выглядит еще более показательной. За последние десять лет число дней с температурой выше 30 градусов, а также теплых ночей, когда воздух не остывает до комфортных значений, выросло более чем в четыре раза. Для сравнения, за базовый период взят отрезок с 1961 по 1990 год, который метеорологи традиционно используют как климатическую норму.