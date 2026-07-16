Климат XX века исчез навсегда: Британия бьет рекорды жары

Климатические условия, которые были нормой для Соединенного Королевства на протяжении большей части XX столетия, ушли безвозвратно. К такому выводу пришли специалисты Метеорологического управления Великобритании, опубликовавшие ежегодный доклад State of the UK Climate, сообщает The Guardian. Исследователи констатируют, что современную погоду уже нельзя списывать на обычные колебания — произошел качественный сдвиг.
Наиболее драматичные трансформации зафиксированы на юго-востоке Англии. В этой части страны самый жаркий день года теперь теплее, чем в начале прошлого века, в среднем на 4,5 градуса по Цельсию. Одновременно с ростом абсолютных температур увеличилось и количество экстремальных периодов: волн зноя и так называемых тропических ночей, когда столбик термометра не опускается ниже 18 градусов.
В столичном регионе динамика выглядит еще более показательной. За последние десять лет число дней с температурой выше 30 градусов, а также теплых ночей, когда воздух не остывает до комфортных значений, выросло более чем в четыре раза. Для сравнения, за базовый период взят отрезок с 1961 по 1990 год, который метеорологи традиционно используют как климатическую норму.
Авторы доклада обращают внимание на то, что изменения носят системный характер и затрагивают не только среднегодовые показатели. Аномалии фиксируются на уровне отдельных месяцев, суток и даже ночных часов. Глава Королевского метеорологического общества Лиз Бентли в комментарии к отчету подчеркнула, что последствия глобального потепления перестали быть абстрактным будущим — британцы ощущают их здесь и сейчас. Она также напрямую связала дальнейший рост температур и учащение погодных катаклизмов с продолжающимся использованием ископаемого топлива.
Наблюдения ученых вписываются в череду недавних погодных событий. В мае и июне этого года в Великобритании и ряде других европейских стран уже были побиты температурные рекорды. Исследователи считают, что происходящее отражает общемировой тренд, при котором старые климатические карты и нормы прошлого века постепенно полностью теряют свою актуальность для прогнозирования и оценки рисков.
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