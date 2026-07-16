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Движение по Крымскому мосту приостановили

Ночью 16 июля временно остановили движение транспорта по Крымскому мосту.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 16 июля ввели временные ограничения в работе Крымского моста. Движение приостановлено. Ограничения действуют с 00:15 по московскому времени. Об этом проинформировали в пресс-службе Крымского моста в «Макс».

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали к спокойствию. Людям советуют следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Проезд будет доступен после снятия ограничений.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — сказано в сообщении.

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