Месси обновил рекорд ЧМ по голевым передачам

Месси выступает за клуб MLS «Интер Майами» с 2023 года. В Европе он играл за «Пари Сен-Жермен» и «Барселону». В составе каталонцев аргентинец четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Нападающий — чемпион мира 2022 года, серебряный призёр первенства 2014 года, олимпийский чемпион 2008 года. Он дважды побеждал на Кубке Америки — в 2021 и 2024 годах. Месси удерживает рекорд по количеству «Золотых мячей» — восемь трофеев.