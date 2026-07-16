В Новосибирске возник рекордный разброс цен на бензин от 63 до 190 рублей

На топливном рынке Новосибирска зафиксирован беспрецедентный ценовой разрыв. Разница в стоимости одного и того же бензина на разных заправках достигает десятков рублей: разброс цен на марку АИ-92 превышает 20 рублей за литр. Об этом сообщило издание Сиб.фм.
На крупных федеральных сетях ситуация остается относительно контролируемой. Топливо марки АИ-92 отпускается в среднем по 63 рубля. Однако из-за высокого спроса у этих операторов выстраиваются многочасовые очереди.
Независимые автозаправочные комплексы столкнулись с дефицитом поставок после атаки беспилотников на Омский НПЗ 6 июля. В результате цены там взлетели кратно: АИ-92 продают от 116 до 150 рублей, а АИ-95 — от 140 до 190 рублей. Абсолютный максимум был зафиксирован на улице Лазурная, где литр девяносто пятого стоит 190 рублей. На многих частных АЗС бензин определенных марок полностью исчез из продажи.
Согласно официальным данным, средняя цена на АИ-95 в городе на 16 июля составляет 71,68 рубля. Этот показатель демонстрирует стремительный рост: за месяц он увеличился более чем на три процента, а в годовом выражении подорожание достигло почти 14%.